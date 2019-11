Ciclo de workshops “Aprender a Exportar” na Startup Santarém

O ciclo de workshops “Aprender a Exportar” iniciou no dia 14 de novembro na região, tendo já realizado, até ao momento, quatro sessões temáticas sobre o tema, em Ourém e Torres Novas. Na próxima semana, a iniciativa do projeto da AIP “Negócios no Mundo”, vai estar na Startup Santarém, com os temas “Gestão de aspetos jurídico-financeiros” e “Financiamento”. As inscrições são gratuitas.

A AIP – Associação Industrial Portuguesa encontra-se a dinamizar por todo o país o ciclo de workshops “Aprender a Exportar”, no âmbito do projeto conjunto e cofinanciado pelo Portugal 2020, “Negócios no Mundo”, do qual a NERSANT é copromotora.

A iniciativa está neste momento a percorrer o distrito de Santarém, tendo já dinamizado sessões temáticas em Ourém e Torres Novas, com os temas “Porquê internacionalizar?”, “Diagnóstico para a internacionalização”, “Análise e escolha de mercados” e “Estratégias de entrada nos mercados”.

Na próxima semana, o ciclo de seminários chega à Startup Santarém, estando agendadas para 28 de novembro as sessões temáticas “Gestão de aspetos jurídico-financeiros”, pelas 09h30 e “Financiamento”, pelas 14h30, ambas com inscrição gratuita.

O ciclo de workshops “Aprender a Exportar”, que conta com a parceria da Nova School of Business & Economics, tem como objetivo facultar a empresários, gestores e responsáveis de comércio internacional das empresas, informação e ferramentas práticas que acrescentem conhecimentos essenciais para a internacionalização das PME, analisando as suas necessidades, processos e riscos associados, e apoiando-as na definição das suas estratégias de expansão. As sessões temáticas são, assim, espaços privilegiados de acesso a informação temática e, em simultâneo, espaços para troca de experiências e interações entre as empresas participantes e oradores convidados e análise de casos de sucesso, preferencialmente de outras PME que já atuam no mercado global e que podem testemunhar o percurso realizado.

De referir que o ciclo de workshops “Aprender a Exportar” é uma iniciativa no âmbito do projeto conjunto de internacionalização “Negócios no Mundo”, promovido pela AIP e implementado por oito associações empresariais, entre elas a NERSANT. O projeto, cofinanciado pelo Portugal 2020, está vocacionado para a potencialização da internacionalização das PME nacionais, através de uma atuação integrada de ações externas, missões inversas e capacitação de empresários.

O ciclo de workshops “Aprender a Exportar” termina, na região de Santarém, no dia 5 de dezembro, com a realização, na sede da NERSANT em Torres Novas, das sessões “Logística e Transporte” e “Marketing e Vendas”. As inscrições para as sessões temáticas do ciclo são gratuitas e podem ser realizadas no portal da NERSANT, em www.nersant.pt.