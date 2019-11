Ainda há bilhetes para o concerto de Joana Espadinha em Santarém

A cantora Joana Espadinha vai encerrar o V Encontro Nacional de Leigos (ENL), que decorre este sábado, em Santarém, com um concerto a partir das 21h30 deste sábado, no Teatro Sá da Bandeira. Os bilhetes têm um custo de 10 euros e estão à venda AQUI

O Encontro Nacional de Leigos tem início às 09h00, deste sábado, no CNEMA , em Santarém.

Veja o programa completo



Manhã

No CNEMA em Santarém (ver localização)

09h00

Credenciação

09h30 — 13h15

“Prometo que hei-de viver a vida em pleno e até ao fim”: os desafios à vida e à santidade hoje.” (ver +)

09h30

Abertura

10h00

Conversa

Isabel Capeloa Gil (reitora da UCP) e P. José Frazão Correia (provincial da Companhia de Jesus)

Moderação de António Marujo (jornalista)

11h30

Intervalo

12h00

Testemunho

Pietro Sarubbi (ator)

12h30

Comunicação

Linda Ghisoni (subsecretária do Dicastério dos Leigos, Família e Vida da Santa Sé)

Almoço

13h15 — 14h45

No CNEMA para os inscritos no almoço

Em locais livres – para os não inscritos

Tarde

No centro de Santarém

15h00 — 18h30 — Programas de escolhas alternativas

Oração

15h00 — 18h30

Oração

Santuário do Santíssimo Milagre (ver localização)

Cultura – concerto e visitas culturais

15h00

Concerto de órgão

Com Daniel Oliveira

Catedral (ver localização)

16h00

Visita guiada (ver localização)

Museu Diocesano de Santarém

Igreja da Piedade

Igreja de Nossa Senhora da Graça

Reflexão – comunicações (ver +)

Sala dos Atos do Seminário de Santarém (ver localização)

15h00

Vida mais humana – o desafio da inteireza, entre a plenitude e o limite

Paulo Pires do Vale (filósofo, curador de arte)

16h15

Vida mais identificada com Cristo – a centralidade de Cristo e o lugar dos testemunhos de santidade

P. Alexandre Palma (Vice – Diretor da Faculdade de Teologia de Lisboa da UCP)

17h30

Vida mais madura – a tensão entre a liberdade e a obediência e o desafio do discernimento

Stella Morra (teóloga e professora)

Apresentação e moderação de Margarida Neto (psiquiatra)

Conversas (ver +)

Auditório da Casa Madre Andaluz (ver localização)

15h00

Desafios da santidade na vida quotidiana e na responsabilidade pública

Graça Carvalho (engenheira, University College of London) e Rodolfo Valentim (engenheiro e CEO)

16h15

Desafios à santidade no mundo contemporâneo (Suportação, paciência e mansidão, alegria e sentido de humor, ousadia e ardor, em comunidade , em oração)

Carmo Themudo e Bento Amaral (gestora e enólogo), Nadia Piazza (jurista), Joana Bastos (farmacêutica), Nuno André (professor e ilusionista), Maria José Batista (auditora financeira)

Moderação de Octávio Carmo (jornalista)

Workshop (ver +)

Igreja de Marvila (ver localização)

15h00

Papel dos cristãos leigos e de uma eclesiologia de comunhão para a santidade na Igreja e no mundo.

Atelier moderado por Henrique Leitão (historiador de ciência e professor), com a presença de Linda Ghisoni (a partir dos desafios colocados à Igreja Universal), de Alexandra Viana Lopes (a partir dos desafios colocados à CNAL entre 2011 e 2019 e à ELF- Fórum Europeu de Leigos na atualidade).

17h00

Desafios de missão dos Congressos/ Encontros promovidos pelo Apostolado dos Leigos.

Atelier moderado por Pedro Duarte Silva, com a presença da presidência e da comissão permanente da CNAL no triénio 2019-2022,

da equipa coordenadora da “Praça Central” em 2019 e de representante do Congresso de Leigos de Espanha de 2020 (Eva Fernandez Mateo).

Fim de tarde e noite

No centro de Santarém

18h45

Missa

Igreja de Santa Clara (ver localização)

20h00

Jantar livre

21h30

Concerto com Joana Espadinha

Teatro Sá da Bandeira (ver localização)

