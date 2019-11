No próximo dia 3 para assinalar o dia Internacional das Pessoas com Deficiência, às 10h no Cine teatro de Almeirim, a apresentação do Grande Dado da Paz e da Inclusão.



Esta é uma iniciativa do Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim, dinamizada em parceria com os Jardins de Infância da cidade e Câmara Municipal de Almeirim, e integrada no projeto “ Living Peace Internacional”.

