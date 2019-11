Trail Running da Associação 20 Kms promove treino aberto

No passado dia 17 de Novembro a secção de trail running 20 kms de Almeirim organizou um treino aberto a atletas de todos os níveis, praticantes ou não da modalidade de corrida em trilhos.

O treino realizou-se na Serra de Montejunto, contando com a presença de 30 atletas, desde iniciantes até atletas avançados. O percurso teve uma distância total de 16 km e 1000 metros de desnível positivo.

O objectivo principal foi promover o convívio entre os atletas da equipa e

amigos, mas também incentivar à prática desta modalidade entre os

almeirinenses.

Apesar da adversidade das condições atmosféricas, o balanço feito pelos

participantes foi extremamente positivo, ficando a certeza que esta será uma iniciativa a repetir, estando a ser preparado novo treino aberto para o próximo mês de dezembro.

Nas palavras de Filipe Torres, presidente da secção de trail running da

Associação Vinte Quilómetros de Almeirim “o acolhimento da iniciativa foi extremamente positivo, conseguindo juntar três dezenas de pessoas mesmo sem grande divulgação. Valeu bem a pena acordar às 5 da manhã de um domingo e enfrentar a lama, a chuva, o frio e o vento e no final ver a satisfação dos presentes”.

