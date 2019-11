Ribatejo InovFin apoia inovação nas empresas

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, através do projeto financiado Ribatejo InovFin, realiza dia 26 de novembro, na sua sede em Torres Novas, um workshop sobre as tendências tecnológicas para 2030, onde serão também apresentados diversos mecanismos de financiamento à inovação e I&D.

Para os esclarecimentos técnicos, a NERSANT convidou a SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação, que vai começar por dar a conhecer o SIFIDE e Portugal 2020, dois mecanismos de financiamento deste tipo de atividades em Portugal.

Segue-se apresentação dos mecanismos europeus em vigor para apoiar a inovação e a investigação e desenvolvimento, nomeadamente o Horizon 2020 e o Horizon Europe. A SPI dará ainda a conhecer as novas tecnologias e tendências futuras neste campo, pela voz de Dora Fazekas, especialista internacional na área de financiamento europeu.

A realização desta sessão é uma atividade do projeto financiado Ribatejo InovFin, que pretende, entre outros objetivos apoiar a inovação no seio das empresas. A participação é, por isso, gratuita, devendo as empresas interessadas manifestar o seu interesse na mesma no portal da NERSANT, em www.nersant.pt ou no portal do projeto, em www.inovfin.pt.

O Ribatejo InovFin é um projeto implementado pela NERSANT e que tem corrido o distrito de Santarém com diversas ações de sensibilização para a inovação e literacia financeira. É financiado pelo COMPETE 2020 no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

O projeto e a calendarização dos diversos workshops gratuitos em agenda para as empresas, vai também ser apresentado nesta sessão.