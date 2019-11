Almeirim recebe festival de cinema já este fim de semana

O Cineteatro de Almeirim vai receber o 1º Festival Internacional de Cinema, um evento apoiado pela Câmara Municipal de Almeirim, onde serão exibidos mais de meia centena de filmes oriundos de 11 países, entre documentários, curtas metragens e making of`s. De 22 a 24 de novembro, o público vai ter oportunidade de escolher o melhor filme entre as várias categorias a concurso.

A par da competição, o Festival Internacional de Cinema terá também workshops relacionados com filmagens através de telemóvel e como ser um youtuber.

Com apresentação das atrizes Sara Norte e Maria D´Aires, o evento conta com a presença de Sérgio Graciano, realizador de obras marcantes da ficção nacional, como a série “Conta-me como foi” e várias telenovelas de sucesso da televisão portuguesa.

Com entrada gratuita, o Festival de Internacional de Cinema, organizado pela Alentejo e Ribatejo Film Commission, pretende afirmar-se como uma referência incontornável no Ribatejo, um exemplo de descentralização cultural no país, atraindo realizadores, produtores e argumentistas nacionais e internacionais.