O tempo vai piorar nos próximos dias com previsão de muita chuva

A chuva não vai dar tréguas até à próxima sexta-feira, 22 de novembro, segundo informação divulgada no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Para esta terça-feira prevê-se céu muito nublado ou encoberto.Períodos de chuva, a partir do início da manhã no litoral Norte e Centro, estendendo-se gradualmente ao restante território. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, tornando-se gradualmente moderado a forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da manhã. Prevê-se ainda uma pequena descida da temperatura máxima.