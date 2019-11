Futebol: Conheça os resultados dos nossos clubes

O fim de semana futebolístico das equipas do concelho trouxe duas vitórias às equipas mais representativas. O U. Almeirim, no jogo grande da jornada, recebeu e venceu o U.Tomar por 1-0. O golo de Bahia marcado aos 85m premiou o esforço dos almeirinenses que jogaram desde o minuto 22 com menos uma unidade devido à expulsão de Igor. João Bernardo ainda defendeu uma grande penalidade.



Já o Fazendense arrancou uma preciosa vitória em Monsanto, na casa emprestada ao Amiense. A formação de Gonçalo Carvalho esteve a perder mas deu a volta ao jogo.



Na segunda distrital, o destaque vai para a remontada na primeira vitória do Benfica do Ribatejo por 2-1 diante do Espinheirense. Ao contrário, o Fazendense B foi derrotado no Complexo Sousa Gomes pelo Pontevel por 0-2.



No campeonato do Inatel, a equipa de Paço dos Negros voltou a não sofrer golos mas não foi além de um empate a zero no terreno do Cortiçadas de Lavre. Já a Sumol Compal foi copiosamente goleada por 8-2 no campo do Figueirense . O jogo Fajarda-Raposa foi adiado para data a designar.

