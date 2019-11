Hello Honey angaria fundos a reverter a favor da APAV

Os momentos Hello Honey, dão a conhecer locais de beleza rara no nosso país. Um lifestyle entre as tendências da moda e a beleza de norte a sul do país. Sendo as mulheres e o seu bem estar o centro da ideologia da marca e faz todo o sentido proteger e apoiar uma causa tão nobre como o apoio à não violência contra mulheres seja ela física ou psicológica.

A loja Hello honey lança assim a campanha não à violência que começa já este Sábado, sendo que 5% do total de vendas de 16 a 30 de Novembro irá reverter a favor da APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

Aderindo a esta campanha e ajuda a ajudar.

Contactos:

Rua 5 de Outubro, nº67, Almeirim ou ligue 243 595 669.