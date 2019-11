Grupo Motard Feminino de Paço dos Negros fez a sua primeira aparição pública

No passado dia 26 de outubro foi criado a Grupo Motard Feminino de Paço dos Negros.

Cerca de vinte mulheres decidiram agarrar na sua mota e acelerar, mas com calma, porque alguns dos exemplares já são relíquias de outros tempos. Nesse dia as motards deram uma volta à aldeia de Paço dos Negros e foram recebidas pela população com muita alegria e incentivo à continuação.

Ao que O Almeirinense apurou, existe uma grande cumplicidade nesta geração e por isso, decidiram avançar para a criação deste grupo, estando já a preparar várias iniciativas, que iremos dar a conhecer.