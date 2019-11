Solange Cardoso abre gabinete de explicações e formações

O gabinete de explicações e formações Ensina Mais abriu no dia 21 de outubro, junto à Escola Básica 2º e 3º Ciclos Febo Moniz, em Almeirim. Solange Cardoso com 28 anos considera-se uma pessoa ambiciosa, exigente e perfecionista com o seu trabalho, possuindo já alguns anos de experiência na área.

Há dez anos atrás, o interesse pelos números levou Solange Cardoso até ao curso de Engenharia Civil. Após o término do Mestrado, a sua terra e as saudades de casa fizeram-na voltar às suas raízes, Almeirim. Alguns anos depois, tirou o curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, que lhe permitiu o acesso ao Certificado de Competências Pedagógicas (antigo CAP), curso este que considera ser muito útil até em termos de valorização pessoal. Sempre movida pelos sonhos e pela ambição, concluiu recentemente uma Pós-Graduação em Enologia, pois pretende, a longo prazo e em paralelo com este novo projeto, continuar o negócio de família nas vinhas e lançar-se um dia no mundo dos vinhos.

Após alguns anos de experiência e aliando o seu gosto pelos números, bem como pelas letras, decidiu que queria fazer algo por si e para os outros. Foi assim que surgiu a ideia de criar o Ensina Mais. Solange afirma que os últimos meses têm sido muito difíceis de gerir devido à ansiedade, medo e, sobretudo, devido à enorme vontade que tem para que este projeto resulte.

Solange pretende ajudar os jovens a entender e ganhar gosto pelos números e pelas letras, bem como auxiliar os adultos na valorização das suas aptidões profissionais. De um modo geral, ambiciona contribuir para a melhoria das competências de jovens e adultos, tanto ao nível dos conhecimentos (saber-saber), como das habilidades (saber-fazer) e das atitudes (saber-ser). “Não pretendo apenas ensinar, mas sim contribuir para o crescimento pessoal e escolar/profissional dos jovens e adultos com quem terei o prazer de trabalhar. Quero também construir uma relação de proximidade e confiança com essas pessoas, baseada na dedicação, empenho, profissionalismo e muito trabalho. Juntos, o caminho será mais fácil!”

Relativamente ao nome escolhido, Solange afirma que nunca é fácil a escolha de um nome para um projeto que se deseja ser de sucesso e que dure muitos e muitos anos. A cor das letras está relacionada com a ideia de que ao início tudo parece cinzento e negro, mas com a ajuda certa começa a ficar tudo mais claro e surgem as ideias, daí o gradiente de cores da palavra “Ensina”. Quanto ao “Mais”, a intenção foi utilizar um símbolo relacionado tanto com as explicações como com as formações, tendo surgido assim o + do logótipo, que representa um símbolo matemático (+) e ao mesmo tempo uma grua (alusiva à construção civil).

O gabinete Ensina Mais possui uma ótima localização, muito perto da Escola Febo Moniz. Com as explicações pretende inicialmente perceber quais os conteúdos apreendidos e quais as dificuldades, apostando posteriormente num acompanhamento contínuo e personalizado, de modo a recuperar as matérias perdidas e a preparar para as que se seguem. Matemática e Português são duas disciplinas essenciais e importantíssimas para a vida presente e futura de qualquer jovem. Principalmente a Matemática não permite a não aprendizagem de alguns conteúdos, pois as matérias presentes estão normalmente associadas e dependentes de matérias anteriores. Por outro lado, o Ensina Mais pretende auxiliar e apoiar as empresas em termos de formações, nomeadamente no que toca a ministração de formação, preparação e organização dos documentos necessários e emissão dos respetivos certificados, tentando associar o cumprimento das obrigações legais das empresas a aprendizagens proveitosas para os seus colaboradores.

Quando questionada sobre a data escolhida para a abertura do espaço, Solange afirma que gostaria que a mesma tivesse ocorrido no início do ano letivo, mas que tal não foi possível devido ao seu anterior trabalho. Aberto há poucos dias, o gabinete Ensina Mais encontra-se em pleno funcionamento e preparado para ajudar e resolver as más notas que possam aparecer nos primeiros testes ou aquelas formações anuais que foram guardadas para o final do ano.

Solange afirma que se sente orgulhosa e que este projeto é o reflexo do seu trabalho, esforço e dedicação. Diz que não pretende parar por aqui e que ainda tem muitos outros sonhos por concretizar, mas que o caminho se faz passo a passo, com calma, ponderação e muitos números à mistura. Agora está focada e dedicada de corpo e alma a este projeto, que pretende fazer crescer. Solange é exigente consigo mesma e compromete-se a fazer sempre mais e melhor, superando-se todos os dias. É com um brilho no olhar que agradece todo o apoio e força que tem recebido nos últimos tempos.

Morada:

Rua António Sérgio, n.º 4F R/C

2080-062 Almeirim

Contactos:

Telemóvel – 910 852 575 (Solange Cardoso)

E-mail – ensinamais.geral@gmail.com

Facebook – @EnsinaMais.Almeirim