Encontram-se abertas as inscrições para a Feira de Antiguidades e Velharias de Almeirim, a qual se vai realizar no Parque das Tílias, todos os terceiros domingos do mês, com início no próximo dia 17.



Para mais informações dirija-se ao Balcão Único de Atendimento na Câmara Municipal de Almeirim.

.