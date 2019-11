Footkart Formação Treinadores Certificada

O Footkart EFKA juntamente com o parceiro “Alto Rendimento – Formação Profissional” vai dinamizar duas formações certificadas para treinadores.



Tendo em conta, a necessidade dos treinadores de futebol em adquirir os créditos necessários para a renovação das cédulas de treinador, o Footkart desenvolveu procedimentos para realizar em Almeirim dois momentos de formação certificados. A empresa escolhida para parceira do Footkart EFKA foi o “Alto Rendimento – Formação Profissional” com sede no Porto e com uma larga experiência e conhecimento no universo da formação certificada.



A primeira ação de formação “Trabalho Individual numa Equipa de Futebol” está agendada para dia 21 de dezembro no Estádio Municipal de Almeirim das 14h30m às 19h30m. A segunda ação de formação “Operacionalização do Treino no Futebol de Formação” irá-se realizar no dia 11 de janeiro de 2020 no Estádio Municipal de Almeirim das 14h30m às 19h30m.



Cada ação de formação dará uma unidade de crédito

.