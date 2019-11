Bragança e mais 22

A convocatória para os dois próximos encontros da Seleção Nacional sub-21 foi anunciada esta quinta-feira, em conferência de imprensa realizada no auditório 2 da Cidade do Futebol e o almeirinense Daniel Bragança volta a estar entre as escolas de Rui Jorge.

No dia 14 de novembro a Equipa das Quinas vai enfrentar a Eslovénia num encontro de preparação que vai ter lugar no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, pelas 17h30.

Cinco dias depois (19 de novembro) a Equipa das Quinas vai cumprir novo compromisso, desta vez referente à fase de qualificação para o Europeu 2021, diante da Noruega, no Marienlyst Stadion (Drammen), pelas 18h30 locais (17h30 em Portugal Continental).

Ambas as partidas vão contar com transmissão em direto no Canal 11.

A concentração da Equipa das Quinas está agendada para as 13h00 da próxima segunda-feira, 11 de novembro, numa unidade hoteleira de Linda-a-Velha.

Eis a convocatória completa:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Reading FC) e Luís Maximiano (Sporting CP)

Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (R. Excel Mouscron), Nuno Tavares (SL Benfica), Pedro Pereira (Bristol City FC), Rúben Vinagre (Wolverhampton Wanderers FC), Thierry Correia (Valência CF), Tiago Djaló (Losc Lille) e Tomás Tavares (SL Benfica)

Médios: Daniel Bragança (GD Estoril Praia), Fábio Vieira (FC Porto), Florentino (SL Benfica), Gedson Fernandes (SL Benfica), Miguel Luís (Sporting CP) e Vítor Ferreira (FC Porto)

Avançados: Dany Mota (Juventus FC), Trincão (SC Braga), Jota (SL Benfica), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers FC), Pedro Mendes (Sporting CP) e Rafael Leão (AC Milan)