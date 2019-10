Caderno Mágico proporciona noite de halloween arrepiante

O Caderno Mágico de Almeirim abriu no passado dia 16 de setembro e além da sua vertente de o centro de estudo e OTL, tem como objetivo diversas atividades temáticas. Exemplo disso é que no dia 31 de outubro vão haver diversas surpresas no espaço, para as crianças.

“Estão preparados para a noite mais assustadora do ano? Bruxas, fantasmas, extraterrestre entre outras figuras aterrorizantes… tudo vem festejar connosco! E tu? Vais ficar em casa? Junta-te a nós no Caderno Mágico Almeirim e descobre o que temos para ti! Temos muitas surpresas!!” anuncia Carina Gomes nas redes sociais do espaço.

Mais info: 934 937 712