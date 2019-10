Há um almeirinense a sonhar no Brasil

“Isto é um sonho!”, começou por dizer Márcio Sampaio numa curta conversa com o Jornal O ALMEIRINENSE após o triunfo do Flamengo que permite estar na Final da Libertadores.



“Para muitas pessoas a Final da Libertadores não significa muito mas para quem conhece o futebol Mundial, sabe que a Libertadores é a Liga dos Campeões e o contexto em que chegamos, a desconfiança e tudo o que temos feito, torna este feito um prémio para o nosso trabalho! É certo que nada ganhamos mas o clube e tão grande e não ia há 38 anos a uma final!!”, descreve com um sorriso que se percebe através do telefone.



“Estamos na Final e chego a esta Final com orgulho… mais um momento único para coleccionar na minha carreira que já leva quase 20 anos. Se algum dia, eu de uma cidade como Almeirim, esperava estar numa final de uma liga dos campeões neste continente? Nunca mas já que estou quero ganhar…a repercussão que está a ter a nível mundial é incrível e no Brasil as pessoas aí não tem a mínima noção! O flamengo tem 45 milhões de adeptos só aqui, só visto!”, conclui o preparador físico almeirinense.

.