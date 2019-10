O Jornal O ALMEIRINENSE festeja hoje 64 anos de existência e para assinalar a importante dada, o jornal organiza a 2.ª Gala.



A festa começa às 20h no Cine-Teatro de Almeirim com a entrega de prémios a personalidades e entidades mais se destacaram no último ano.



Com o Cine-Teatro já esgotado, a organização alargou a festa ao Colégio Conde de Sobral onde vai ser transmitida a Gala em direto e onde se realizará a “After Party”.





.