Os técnicos Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas fizeram mais uma visita de avaliação à Tília do Cemitério e a situação não está ainda totalmente resolvida.



Já foram feitas as intervenções até agora recomendadas, adianta Pedro Ribeiro. O Presidente da Câmara esclarece que foi “feita uma poda preventiva, fixação de ramos, etc, mas teremos de continuar a avaliar a situação. Esta é uma arvore emblemática mas não se podem esquecer as questões de segurança.”

