O “novo” mercado municipal de Almeirim já tem definida a nova imagem.

O anúncio foi uma vez mais feito nas redes sociais do Presidente da autarquia. “A maquete está feita” foi assim que anunciou a obra na sua conta pessoal.



Pedro Ribeiro adianta que “no rés do chão continua como mercado e o 1.º andar será a Loja do Cidadão com as Finanças, Conservatória, Segurança Social e Águas do Ribatejo.”



Durante as obras, os comerciantes devem ser colocados na zona envolvente às escolas velhas.