O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, irá realizar amanhã, dia 23 de outubro, o II Seminário sobre violência nos idosos – “Guardar os Nossos com Respeito”, que terá lugar no auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém, entre as 09h00 e as 17h00, integrado nas comemorações do Dia da Unidade do Comando Territorial de Santarém.

Esta iniciativa tem como objetivo principal refletir com a sociedade sobre a violência perpetrada sobre vítimas específicas, nomeadamente, os idosos. Esta ação pretende debater, dar a conhecer e fornecer “ferramentas” de trabalho, para os profissionais de todas as áreas da rede social dos idosos, no que respeita às causas e respostas necessárias em situações de violência. Procura ainda este seminário, decorrente do objetivo principal, percecionar a acentuada evolução do crescimento da população idosa em Portugal, constatar a existência da violência ao longo do envelhecimento, reconhecer a importância da inclusão de temas sobre o envelhecimento nos conteúdos programáticos escolares e, informar sobre a relevância de programas específicos da GNR junto da população idosa e das garantias dos direitos dos idosos na justiça. A iniciativa pretende ainda prestar informação acerca do Estatuto do Idoso e das Comissões de Proteção a Pessoas Idosas.

Haverá ainda lugar para compreender o papel dos cuidadores informais de idosos, que carece de ser acompanhado/fiscalizado nos cuidados prestados e compreender a dimensão dos danos causados pelos maus tratos perpetrados na saúde dos idosos.

As entradas são livres, no entanto, limitadas aos 240 lugares existentes. Para assistir ao seminário pode inscrever-se aqui.