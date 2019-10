Homens de 59 e 70 anos identificados por roubo de trator

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação

Criminal de Santarém, no dia 17 de outubro, identificou dois homens

com 59 e 70 anos, pela prática do crime de furto de veículo, no

concelho de Almeirim.



Na sequência de uma investigação, que durou uma semana, despoletada

por uma denúncia de que teria ocorrido um furto de um trator agrícola

que se encontrava num armazém, os militares encetaram uma série de

diligências que culminaram na identificação dos autores do furto.



No seguimento da ação foi efetuada uma busca domiciliária e uma a

armazém, no distrito de Leiria, onde foi possível recuperar o trator

agrícola e um carregador frontal.



Foram ainda apreendidos 1 300 euros em numerário, o título de registo

de propriedade do veículo e documentos de âmbito fiscal.



Os suspeitos foram identificados e constituídos arguidos, tendo os

factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Almeirim.





.