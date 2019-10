Utentes do Lar de S. José entregam roupa a carenciados

Um grupo de utentes do Lar de S. José de Almeirim voltou a Lisboa para fazer mais uma entrega de vestidos e calções ao núcleo nacional Dress a Girl Around the World – Portugal.



Foram entregues cerca de 100 vestidos e 20 calções. Cada vestido tem uma cueca no bolso, com o objetivo de «dar mais proteção e dignidade a estas meninas». Estes vestidos e calções são fruto de um trabalho voluntário dos utentes do Lar de S. José, no Atelier de Costura. Todo material entregue será em breve enviado para países carenciados.



A acompanhar os utentes do Lar de S. José, esteve também a Diretora Geral da Santa Casa de Almeirim, Helena Duarte.



O projeto Dress a Girl Around the World – Portugal está nomeado para a Gala de O ALMEIRINENSE que se realiza no dia 25 outubro.