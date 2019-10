Já arrancou o Campeonato Distrital do Inatel e com sortes diferentes para os representantes do concelho de Almeirim.



No derby que abriu o campeonato, o Paço dos Negros ganhou à Raposa por 3-0, no Grupo C.



Na estreia, a equipa da Sumol+Compal perdeu, por 1-0, no terreno do Valecavalense.

.