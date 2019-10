Bósnia e Sérvia marcam presença no NERSANT Business 2019

Mais de três dezenas de delegações internacionais vão estar na 8.ª edição do NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, para importar produtos da região. Bósnia e Sérvia acabam de se juntar aos países presentes no evento e procuram agendar reuniões com empresas nacionais do setor da construção e obras públicas e do setor da alimentação e bebidas.

Com o objetivo de alavancar as exportações das empresas da região, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém realiza desde 2012, o NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, que conduz anualmente à região dezenas de importadores de todo o mundo que trazem na manga oportunidade de negócio para as empresas do Ribatejo e do país.

Os resultados anuais do evento, que permite a realização, no mesmo tempo e espaço, de reuniões B2B com diversos países, têm sido bastante positivos, com as empresas da região participantes a evidenciar aumento das suas exportações, por um lado, e os importadores estrangeiros a evidenciar mais negócio com o país. Os factos resultam num evento cada vez mais procurado a nível internacional e nacional: de seis delegações estrangeiras participantes na edição piorneira, em 2012, o evento atingiu, o ano passado, a participação recorde de 38 países e mais de 1100 reuniões de negócio realizadas com as empresas nacionais.

Bósnia e Sérvia foram os mais recentes países a confirmar presença no evento e vêm ao evento com objetivos bastante claros, nomeadamente na área da construção civil e obras públicas e na área dos produtos alimentares, dois dos setores fortes desta edição do evento.

No caso da Bósnia, a delegação integra empresas que se dedicam à construção de edifícios, estradas, ferrovias, túneis, pontes, abastecimento de água e sistemas de esgoto, bem como outras infraestruturas de serviços públicos, e vem à procura fornecedores e parceiros nas áreas da construção civil e obras públicas e dos materiais de construção. A Sérvia vem ao Encontro com o objetivo de conhecer e potenciar negócio com empresas do setor da alimentação e bebidas.

Neste momento, a NERSANT está a ultimar o calendário de reuniões B2B das delegações presentes, pelo que as empresas nacionais que ainda pretendam integrar o cronograma de trabalho, devem manifestar o seu interesse o quanto antes junto da associação empresarial. Para mais informações, os interessados devem consultar o portal do evento, em www.business.nersant.pt ou enviar e-mail para business@nersant.pt. O contacto telefónico 249 839 500 está também à disposição para mais esclarecimentos.

De referir que o NERSANT Business 2019 integra uma das ações do projeto “Negócios no Mundo”, vocacionado para a potencialização da internacionalização das PME nacionais. O mesmo pretende envolver diretamente 150 empresas de Portugal Continental que apresentam reduzidos valores de exportação, que procuram diversificar a sua presença no exterior, bem como a sua rede de parceiros internacionais em novos mercados. Trata-se de um projeto financiado pelo Portugal 2020 e resulta de uma candidatura da AIP – Associação Industrial Portuguesa ao Sistema de Incentivos “Internacionalização das PME”, na modalidade de Projetos Conjuntos, em copromoção com sete associações empresariais. São elas a NERSANT, a AEBB – Associação Empresarial da Beira Baixa (Castelo Branco), NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve (Faro), NERBE – Núcleo Empresarial da Região de Beja, AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral (Beja), NERC – Associação Empresarial da Região da Coimbra, NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora e a NERPOR – Associação Empresarial da Região de Portalegre.