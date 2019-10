II GALA O ALMEIRINENSE: Nomeados para a categoria Cultura reagem às nomeações

Os nomeados a prémio na categoria Cultura da II Gala O Almeirinense, que decorre no dia 25 de outubro, no Cine Teatro, já reagiram à nomeação para os prémios mais importantes do concelho de Almeirim.



Madalena Canelas agradece a nomeação do Carnaval de Benfica do Ribatejo “em nome da ARAG, pois é com muito esforço e dedicação que conseguimos realizar este evento festivo na nossa Freguesia. Mais uma vez obrigada”.



Para Armando Calado “é sempre uma surpresa agradável ser nomeado para um prémio. Muito obrigado ao júri que me selecionou”, diz o responsável pelas organizações da Gala de Ópera no Jardim, em Almeirim e Fantasma da Ópera, em Lisboa e no Porto.



Já Ricardo Mónica revelou-se surpreendido pela segunda nomeação do projeto “Gentes de Almeirim”. “Para além de ficar surpreendido por mais um ano sermos nomeados fico muito contente e grato pelo reconhecimento do trabalho deste grupo em prol da cultura tradicional de Almeirim e da preservação do espírito almeirante.



Também para o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, foi uma surpresa a nomeação do Festival Guitarra d`Alma. “Esta nomeação é para nós uma surpresa mas ao mesmo tempo um orgulho. O Guitarra D ‘Alma é o único festival totalmente dedicado à Guitarra Portuguesa, uma aposta de qualidade no interior do País que tem tanto direito a bons espectáculos como os grandes centros”.



O autarca deixa ainda uma palavra ao guitarrista Custódio Castelo e aos outros nomeados. “Uma palavra ao Mestre Custódio Castelo mentor e dinamizador deste evento. Mas ao mesmo tempo que fico orgulhoso desta nomeação Nao fico menos com os restantes. O Armando Calado que tem sido no parceiro na Gala de Ópera e que trará muito em breve a Portugal um dos maiores espetáculos internacionais. As Gentes de Almeirim que para além de dinamizações regulares ligadas ao folclore e as nossas tradições têm um caráter solidário cada vez mais raro na nossa sociedade. Já angariaram e distribuíram mais de 100 mil euros. Por fim os Amigos da Galhofa que com muita vontade, muito trabalho fizeram fo Carnaval de Benfica do Ribatejo uma referência na região. Ganhe quem ganhar tenho a certeza que será um vencedor justo. Parabéns a todos”, conclui.