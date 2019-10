Cúpula da arbitragem reunida em Almeirim

A XVII edição do Fórum de Arbitragem decorrerá em Almeirim, numa organização do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e da Associação de Futebol de Santarém, com a parceria da Câmara Municipal de Almeirim.

Pretende-se, com estes fóruns, criar momentos de oportunidade para discutir questões importantes e estruturantes para a arbitragem, fomentando a proximidade com os CA das Associações Distritais Regionais.

Num momento em que se olha para o trabalho feito e, sobretudo, para o que ainda se pretende fazer, o atual conselho concretiza a oportunidade de juntar toda a estrutura da arbitragem, para a consultar e definir metas para o futuro.



Os trabalhos arrancam no sábado, dia 12, pelas 9h30 no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim e encerram no domingo perto da hora de almoço.