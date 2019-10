Gala O Almeirinense: Decor com assinatura de Filipa Cláudio

Apesar de algum secretismo em torno da 2.ª Gala do Jornal O ALMEIRINENSE, a realizar no dis 25 de outubro, é possível desvendar que este ano vão existir na sala alguns pormenores de decoração com a assinatura da Arquiteta Filipa Cláudio.



Recentemente, a equipa de O ALMEIRINENSE realizou no Cine-Teatro mais uma reunião técnica que visou os preparativos da cerimónia.



Participaram Susana Costa, responsável pela manutenção da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, Cândido Castelo, da Câmara Municipal de Almeirim, Maria Vieira, Hugo Figueiredo e Valter Madureira.

Ao mesmo tempo importa lembrar que decorrem as votações e aqui pode votar nas várias categorias.