Daniel Bragança aponta à Holanda

A Seleção Nacional sub-21 iniciou , esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, os trabalhos de preparação para o encontro frente à Holanda a contar para a qualificação para o Europeu 2021. Daniel Bragança é dos 23 eleitos de Rui Jorge para o jogo com a Holanda.

Num dia em que Tomás Tavares e Pedro Mendes renderam Diogo Dalot e Pedro Neto, a Seleção Nacional treinou da parte da tarde na Cidade do Futebol.

Ainda antes do apronto, Domingos Quina fez a antevisão da partida frente à congénere holandesa: “Ainda não tivemos tempo para analisar o jogo da Holanda aqui nos sub-21, mas estamos à espera de um jogo difícil. Acreditamos no que somos capazes de fazer e vamos dar o nosso melhor para ganhar, que é o que queremos. Nós não trabalhamos nunca para ser segundo, trabalhamos para sermos os melhores em tudo o que fazemos. Vamos à Holanda com a vontade de ficarmos em primeiro lugar no nosso grupo e trazermos os três pontos”, referiu.

O médio do Watford também analisou os adversários e a própria concorrência dentro da equipa: “É uma seleção com grande nome. Vamos procurar a vitória. Sabemos que se não sofrermos golos como até agora vamos estar mais próximos da vitória. “, finalizou

Eis a lista completa de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Reading FC) e Luís Maximiano (Sporting CP)

Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (RE Mouscron), Nuno Tavares (SL Benfica), Pedro Pereira (Bristol City), Rúben Vinagre (Wolverhampton Wanderers FC), Thierry Correia (Valencia CF), Tiago Djaló (LOSC Lille) e Tomás Tavares (SL Benfica)

Médios: Daniel Bragança (GD Estoril Praia), Domingos Quina (Watford FC), Filipe Soares (Moreirense FC), Gedson Fernandes (SL Benfica), Miguel Luís (Sporting CP), Nuno Santos (SL Benfica) e Vítor Ferreira (FC Porto)

Avançados: Dany Mota (Juventus FC), Trincão (SC Braga), Jota (SL Benfica), Pedro Mendes (Sporting CP) e Rafael Leão (AC Milan)