Agrocluster Ribatejo analisa comércio eletrónico enquanto catalisador

Depois de ter realizado em julho, workshops sobre a temática do Comércio Eletrónico, o Agrocluster Ribatejo, no âmbito do projeto financiado E-Agro Innovation, volta a apostar no tema, através do agendamento de mais duas ações. Os seminários acontecem dias 2 e 16 de outubro, em Santarém e Torres Novas, respetivamente. As inscrições são gratuitas.

Nos dois workshops em agenda, será aprofundada a temática do comércio eletrónico enquanto potenciador de vendas, as suas vantagens e desvantagens, as diferentes categorias e ainda os principais aspetos a ter em conta na utilização deste recurso enquanto catalisador do negócio.

Desenvolvido num formato orientado para o utilizador de natureza empresarial, o workshop irá fornecer aos participantes um conjunto de informações e práticas que facilitarão a compreensão das particularidades deste canal, aumentando a probabilidade de sucesso na expansão do negócio e na promoção da empresa.

No dia 2 de outubro, a sessão decorre na Startup Santarém, às 14h30, e no dia 16 de outubro, o workshop decorre na sede da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, em Torres Novas. E-commerce; Desenvolvimento do Modelo de Negócio; Categorias de E-Commerce; Pagamentos Eletrónicos; Gestão da Segurança Eletrónica; e O Futuro do E-commerce, serão os temas a abordar nas sessões. As inscrições são gratuitas mas obrigatórias e podem ser realizadas através do portal do Agrocluster Ribatejo, em www.agrocluster.com ou por email: geral@agrocluster.com.

De referir estas sessões duplas vão ser realizadas ao abrigo do projeto financiado do Agrocluster Ribatejo, E-Agro Innovation, cofinanciado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização – COMPETE 2020, no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional do Portugal 2020.