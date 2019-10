Gala O Almeirinense: Hoje revelamos os nomeados na categoria Desporto

O júri do evento com mais glamour do ano no concelho já decidiu quem vão ser os nomeados, nas cinco categorias, dos prémios do ano, a atribuir na II Gala O Almeirinense, que vai decorrer no Cine Teatro de Almeirim, no dia 25 de outubro, por ocasião do 64º aniversário do jornal. Hoje, quinta-feira, revelamos os nomeados na categoria Desporto.



Os elementos do júri, constituído por José Marouço, Pedro Sousa e Silva, Miguel Dias, Anabela Catalão, Padre José Abílio, Andrea Ouro e Nuno Carrapato, reuniram esta terça-feira, nas instalações do Jornal O Almeirinense.



Os nossos leitores também vão ter uma palavra a dizer na escolha dos vencedores, na votação online até dia 15 de outubro, nas categorias; Economia; Solidariedade; Revelação; Desporto e Cultura.

Os leitores podem votar na categoria Desporto AQUI