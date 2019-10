Quinta do Casal Branco lança campanha de solidariedade

A Quinta do Casal Branco, uma empresa dedicada à produção de vinhos de excelência já há 200 anos, vai iniciar, hoje, dia 1 de outubro uma campanha de solidariedade que irá reverter a favor dos Bombeiros Voluntário de Almeirim e a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.

A campanha consiste na compra de cada conjunto de duas garrafas Falcoaria, 2€ vão ser repartidos de igual modo e revertidos para duas instituições: 1€ será para aos Bombeiros Voluntários de Almeirim e 1€ para a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.

Esta ação irá ter a duração de três meses, sendo que, se inicia no mês de Outubro e finaliza no dia 31 de Dezembro. Todo o dinheiro angariado nesta ação irá ser repartido de igual modo e entregue no início do próximo ano às duas instituições acima referidas.

Pode contribuir deslocando-se à loja da Adega ou à loja online da Quinta do Casal Branco em www.casalbranco.com.

A administração refere que “Porque sentimos também um dever de responsabilidade em ajudar quem sempre está disponível para a comunidade. Esta ação é sobretudo uma forma de agradecimento a estas duas instituições que têm como missão estarem presentes na vida da população.”