“Selo Escola Saudável” atribuído ao agrupamento de Fazendas

O Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim recebeu, esta sexta-feira, dia 26 setembro, o “Selo Escola Saudável” (nível avançado) para o período 2019-2021, pelas suas práticas na promoção da saúde em ambiente escolar e educativo, no âmbito do Projeto de Educação para a Saúde do agrupamento, em cerimónia que contou com a presença do Sr. Secretário de Estado da Educação, João Costa.

“Estamos de parabéns! Impõe-se um agradecimento especial à equipa de Educação para a Saúde do AEFA coordenada pela professora Ana Patrícia Guilherme, agradecimento este extensível a todos os parceiros que connosco colaboram para que a educação para a saúde do agrupamento tenha alcançado este nível de excelência. Muito obrigada!”, sublinha a Diretora do Agrupamento, Conceição Pereira.