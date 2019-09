Falta um mês: Está a chegar a noite com mais glamour

A 45 dias da 2.ª Gala d’ O Almeirinense, o jornal divulgou os elementos que integram o júri este ano. O administrador da publicação, Pedro Sousa e Silva, é o presidente do júri e há quatro novos nomes em relação ao ano passado. Esta quarta-feira, 25 setembro, realizou-se mais uma reunião técnica no cine-teatro com Hugo Figueiredo, Maria Vieira, Valter Madureira e Cândido Castelo.

A gala realiza-se no dia 25 outubro a partir das 20h no Cine Teatro de Almeirim e vão ser distinguidas algumas das figuras do concelho.

Esta é a noite com mais glamour do concelho.