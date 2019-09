Alunos da Escola Profissional Vale do Tejo na RTP1

Os três alunos da Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT), vencedores do concurso nacional “Sabores e Aromas das Viagens Magalhânicas”, Cristiana Amaral e Bruna Ferreira – alunas do curso Técnico/a de Cozinha/Pastelaria – e Ruben Frazão – aluno do curso Técnico/a de Restaurante/Bar, estiveram a 20 de setembro, em direto no programa da RTP1, “Magalhães – 500 Anos da Circum-Navegação”.

Apresentado por Tânia Ribas de Oliveira e Jorge Gabriel, o referido programa decorreu no Parque das Nações, junto ao Pavilhão de Portugal. A RTP1, neste ano de evocação da primeira viagem de circum-navegação, aderiu às comemorações e destacou a História de um dos portugueses mais conhecidos em todo o mundo, Fernão de Magalhães, que há 500 anos partiu para aquela que seria uma das viagens mais aventureiras da História.

O formador da EPVT, José Pereirinha, que acompanhou os alunos, explicou sucintamente o menu preparado para o concurso. O chef Luís Machado, que foi jurado, esteve também presente na emissão e frisou que esta foi uma prova “muito difícil”, “com muita técnica” na qual a equipa da EPVT obteve uma significante vitória.

Os alunos da EPVT, vencedores do referido concurso, tiveram como prémio uma visita à WorldSkills 2019 (Campeonato do Mundo das Profissões), em Kazan, na Rússia, de 19 a 28 de agosto, para assistir à referida competição

Apesar da participação apenas como visitantes, Bruna, Cristiana e Ruben viajaram com a seleção nacional das profissões que participou no campeonato. Ficaram alojados no WorldSkills Village, a 20 km da Kazan Expo, o local da competição. Para além de todas as condições de alojamento, os alunos usufruíram de áreas de lounge com atividades diárias de entretenimento, workshops e jogos, proporcionando, assim, alguns momentos de lazer após as provas diárias. Decorreram ainda outras atividades e surpresas como uma visita guiada pela cidade de Kazan, com destaque para o Kremlin, declarado Património Mundial pela UNESCO em 2000.

O concurso “Sabores e Aromas das Viagens Magalhânicas” decorreu em várias etapas, entre março e abril. Este concurso revestiu-se de grande importância e prestígio, pois tratou-se de uma iniciativa dinamizada no âmbito das comemorações do V Centenário da Circum-Navegação comandada pelo navegador português, através da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP) e pela Estrutura de Missão para as Comemorações deste centenário, em parceria com o Turismo de Portugal e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).