Primeira corrida de obstáculos foi um sucesso

“Uma grande vitória para todos”. Este é apenas um elogio, do vereador do Desporto, Paulo Caetano, feito à primeira edição da Corrida de Obstáculos “Stone Race”, realizada no dia 15 em Almeirim.



“Mas os principais vencedores são os elementos da Secção de Desportos de Montanha da Associação 20 Kms de Almeirim, pela forma extraordinária, como organizaram uma prova pela primeira vez e sem qualquer referência.

Até para o Ano”, acrescentou ainda o vereador.



A prova realizou-se junto ao Parque da Zona Norte, circuito de manutenção, Sumol+Compal e reuniu mais de 300 atletas.



Veja a reportagem fotográfica no Facebook de O ALMEIRINENSE.



Samuel Castela e Gisele Pinhal foram os vencedores na categoria de Elite.