Cerca de 30 idosos do Lar de S. José foram assistir à Corrida das Vindimas, na Arena de Almeirim.

Estes momentos proporcionados aos utentes, são uma forma de continuidade da antiga rotina de cada um. Todos vibraram com a Festa e o momento alto aconteceu na pega bem conseguida do forcado da Chamusca: Rui Pedro.

Na bilheteira e no Quiosque O Almeirinense estiveram almofadas com vários tipos de tecido que foram um sucesso de vendas nesse dia. As almofadas foram produzidas por utentes do lar.