O teatro está de volta ao Cine Teatro de Almeirim, com a peça “Emigrantes”, na noite de sexta-feira, 13 de setembro, a partir das 21h30. As entradas são gratuitas, mas é necessário bilhete devido à lotação da sala. Levante o seu no Posto de Turismo junto à Arena de Almeirim ou no Espaço do Cidadão.