Mais de 20 compradores internacionais vão conhecer produtos do Ribatejo

De 23 a 25 de setembro, Santarém vai receber o encontro internacional de negócios do setor agro-alimentar – Agribusiness 2019. São três dias destinados a levar mais longe os produtos da região.

28 de agosto de 2019 – Em 2019, o Agribusiness chega à 4.ª edição e o objetivo repete-se: trazer importadores ao Ribatejo para que conheçam o melhor que ali se produz. Para isso, pelo menos 20 compradores internacionais vão cumprir, no Santarém Hotel, em Santarém, uma agenda de reuniões de negócios para conhecerem a oferta agro-alimentar ribatejana.

O mercado europeu é o foco desta edição. Finlândia, Polónia, República Checa, Sérvia e Suécia são alguns dos 14 mercados já confirmados. Também Eslovénia, Estónia, França, Alemanha, Luxemburgo e Dinamarca estão entre os países que vão fazer-se representar no evento. Os seus interesses passam por produtos tão variados como vegetais e frutas, azeites e vinagres, compotas e doces e ainda molhos, conservas, arroz e charcutaria: uma pequena amostra de tudo o que é colhido e produzido no Ribatejo, mas não só.

“São importadores a quem os produtos da região chegariam com muito mais dificuldades ou custos sem o Agribusiness”, avança o Eng.º Carlos Lopes de Sousa, Presidente do AgroCluster, entidade organizadora do evento. “O que fazemos é conjugar os interesses de compradores e produtos da região, dando-lhes um espaço para que se encontrem, criem parcerias e realizem negócios além-fronteiras”, afirma.

Nas três edições já realizadas, o Agribusiness afirmou-se como uma alavanca para a exportação e para o reconhecimento dos produtos ribatejanos. Em 2014, 2016 e 2017, 186 empresas e 63 compradores internacionais passaram pelo evento e realizaram mais de 1.750 reuniões. Destinos próximos como Espanha, França ou Reino Unido, mais distantes como o Brasil ou o Canadá e mesmo mais inusitados como o Vietname, a Argélia ou a Índia estiveram já representados.

A organização deste encontro está a cargo do Cluster Agroindustrial do Ribatejo (AgroCluster), através do seu projeto Exportagro, e é financiada peloAlentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Para participar no Agribusiness é necessária inscrição prévia, já disponível em www.agrocluster.com.