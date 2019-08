João Anunciação supera tudo e todos

João Anunciação é natural de Fazendas de Almeirim e é o menino do momento com a vitória no 1º Encontro Escolas Academia Joaquim Agostinho, realizado no mês de agosto em Torres Vedras.



O jovem ciclista da equipa “Peça Almodôvar” conseguiu ganhar no escalão de infantis depois da chegada isolado.



“Prova sofrida” disse no final o ciclista, que dedicou ainda a vitória “aos pais e amigos que me acompanham”.