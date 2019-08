CDOS inaugurado pelo Ministro Eduardo Cabrita

Por motivos de agenda, a cerimónia de Inauguração do CDOS Santarém, agendada 30 de julho foi adiada e agora há uma nova data para a cerimónia. Dia 6 setembro pelas 16h na Câmara Municipal de Almeirim e depois no novo edifício na Zona Industrial com o Ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita.



O novo edifício do CDOS Santarém, situado em Almeirim, já está operacional e, mesmo sem inauguração, começou a funcionar.



A Proteção Civil do Distrito de Santarém passou contar com uma infraestrutura, criada de raiz para acolher este centro de coordenação e decisão ao nível distrital.



O CDOS Santarém foi a 3ª fase de um projeto mais vasto integrado no “Campus de Proteção Civil” e que já tem em funcionamento da Base da Força Especial de Proteção Civil, a Unidade de Reserva Logística Nacional e Parque de Veículos do Centro Tático de Comando da ANEPC.