Passeio da Memória em Almeirim

O Passeio da Memória é uma caminhada/corrida solidária, em que o valor das inscrições reverte a favor da Alzheimer Portugal e vai realizar-se no dia 21 setembro no Parque da Zona Norte. As inscrições podem ser feitas para 243 000 087 ou 213 610 460.

Até 2018, os eventos realizavam-se ao longo do mês de setembro. Na edição de 2019, a iniciativa vai ter lugar entre abril e novembro, de Norte a Sul de Portugal, incluindo os arquipélagos dos Açores e da Madeira, tendo início dia 28 de abril em Vila Franca de Xira.

Com esta iniciativa, que conta com o apoio dos Municípios, incluindo Almeirim, a Associação ambiciona desenvolver um conjunto de ações locais que permitam chegar à população em vários momentos ao longo do ano. 50% do valor angariado em cada local será utilizado para a realização de ações que contribuirão para o grande propósito de aumentar os conhecimentos sobre a demência, tais como como ações de informação ou atividades formativas.