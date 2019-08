Cerimónias: Jovem de Fazendas de Almeirim morre no Canadá

Diogo Botelho, natural de Fazendas de Almeirim, morreu no dia 23 de agosto, vítima de um acidente de trabalho, no Canadá. O jovem, com perto de 30 anos, trabalhava na construção civil naquele país há cerca de cinco anos.



As cerimónias fúnebres realizam-se no Canadá onde o corpo vai ser cremado.