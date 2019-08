Almeirim recebe Festival Nacional de Folclore

É já no próximo dia 31 de agosto que Almeirim, no Parque das Tílias, recebe um Festival Nacional de Folclore. O certame está incluído no Festival da Sopa de Pedra e inclui a participação dos Ranchos da Redinha, Santa Maria de Crestuma, Casa Povo de Maiorga e Casa do Povo de Almeirim.



A organização pertence ao grupo almeirinense e o festival começa pelas 22h.