CDS Santarém entrega lista com almeirinense

O CDS-PP entregou hoje, no Juízo Central Cível de Santarém, a lista de candidatos pelo distrito às próximas eleições legislativas de 6 de outubro. Estiveram presentes, para além da cabeça de lista, Patrícia Fonseca, outros candidatos e o mandatário judicial António Rocha Pinto.

A lista do CDS-PP em Santarém tem a particularidade de contar também com João Machado, ex-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, como mandatário político. O convite a João Machado resultou da importância que Patrícia Fonseca dá ao sector agrícola e agroindustrial no distrito.

«Aceitei com muito gosto o honroso convite da Patrícia Fonseca para ser seu mandatário nas próximas eleições legislativas, por acreditar que ela é a pessoa indicada para falar em nome dos agricultores e do mundo rural na próxima legislatura, no Parlamento. A Patrícia Fonseca tem a formação adequada a esta função, tem a vivência necessária decorrente do seu trabalho direto com os agricultores em associações ligadas ao sector, e reside em Santarém, conhecendo assim de perto as necessidades do sector e do interior do País», afirmou João Machado.

Para além disso, acrescentou, «já tem a experiência de um primeiro mandato na Assembleia da República, absolutamente necessária para poder ser ainda mais eficiente na defesa dos interesses da agricultura nacional e do mundo rural de um modo geral. Acredito por tudo isto que os agricultores do distrito de Santarém têm nela o candidato natural para a defesa dos seus interesses e legítimos anseios. São estas as razões porque eu aceitei ser seu mandatário e lhe dou o meu inequívoco apoio».