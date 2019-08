Aprovada construção da “Ponte D. Manuel” sobre a vala, junto ao Casal Branco

Foi aprovada por unanimidade a adjudicação e minuta do contrato para a construção da “Ponte D. Manuel” sobre a Vala Real, junto ao Casal Branco, encerrada desde o dia 8 de junho de 2016, por questões de segurança.



“Em 2014, a câmara solicitou às Estradas de Portugal uma avaliação das pontes sobre a vala em Benfica do Ribatejo, e D Manuel, junto ao Casal Branco. Com essa avaliação avançámos para a construção da nova ponte de Benfica do Ribatejo e foi interditada a veículos pesados as duas pontes ainda em utilização”, explicou na altura o presidente da autarquia, Pedro Ribeiro. O custo estimado é de cerca de 350 mil euros.