IC10 entre Santarém e Almeirim e Ponte Salgueiro Maia vão ter obras

A Infraestruturas de Portugal lançou um concurso público com um valor base de 12,1 milhões de euros, para a realização de trabalhos de Conservação Corrente e Operação por um período de três anos, na rede de autoestradas a cargo da empresa nos distritos de Santarém e Leiria.

A rede viária com características de autoestrada sob gestão direta da IP nestes distritos tem uma extensão total de 163 quilómetros e integra um total de 165 Obras de Arte (infraestruturas especiais como Pontes, Túneis, Viadutos, etc.)

As vias em questão são:

A23, entre Torres Novas e Abrantes

IC10, entre Santarém (A1) e Almeirim (incluindo a Ponte Salgueiro Maia)

IP6, entre Peniche e a A8/IC1

O contrato compreende a realização de Atividades de Operação, nomeadamente de Patrulhamento, Fiscalização da Rede Rodoviária e Assistência ao Utente, e a execução regular de trabalhos de Manutenção e Conservação Corrente.

As intervenções de conservação corrente rodoviária consistem num conjunto de ações de conservação de rotina, efetuadas sobre todos os componentes da estrada, de forma a assegurar a sua preservação e funcionalidade e de modo a assegurar garantindo as condições de segurança da circulação rodoviária, de todos os dos Utentes da Estrada.

Os trabalhos de manutenção a realizar previstos são, entre outros:

• Conservação e reparação pontual de pavimentos;

• Reparação, reposição e adequação da sinalização (horizontal e vertical), guardas de segurança e outros equipamentos de proteção

• Regularização e limpeza de bermas e valetas,

• Limpeza, conservação, reconstrução e construção de órgãos de drenagem;

• Manutenção e estabilização de taludes;

• Conservação da rede de vedação;

• Manutenção de obras de arte (tuneis, pontes, pontões, P.S. e P.I);

• Conservação da Rede de Iluminação Pública;

• Atividades ambientais; (trabalhos de gestão da vegetação, como ceifas, corte seletivo, podas e abates de árvores, entre outros)

Decorre agora a fase de receção de propostas ao Concurso Público.