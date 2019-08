GNR alerta fiscalização

No período de 5 a 13 de agosto, Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou uma operação de fiscalização intensiva da condução sob efeito do álcool, que teve como objetivo promover comportamentos mais seguros por parte dos condutores e diminuir a sinistralidade rodoviária grave.

Esta época do ano caracteriza-se pelo aumento de eventos sociais, sejam festivais, convívios ou romarias, em que por norma existe um consumo excessivo de bebidas alcoólicas, associado ao aumento da circulação de viaturas em locais de Veraneio e de diversão noturna, o que potencia a ocorrência de acidentes, muitas vezes com consequências graves.

Durante o período da operação foram testados cerca de 32 mil condutores, tendo sido registados 671 excessos de álcool, dos quais 230 exerciam a condução com uma taxa crime igual ou superior a 1,2 gramas por litro (g/l), resultando na sua detenção, aos quais se acrescentam 163 detidos por falta de habilitação legal para conduzir.

Ainda no decorrer da operação foram detetadas mais de 14 mil contraordenações rodoviárias, das quais se destacam:

§ 3 548 por excesso de velocidade;

§ 578 por falta de inspeção periódica obrigatória;

§ 453 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças;

§ 390 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;

§ 310 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A GNR, em 2018, detetou 9 647 crimes de condução sob a influência de álcool e registou 14 947 acidentes em que os condutores intervenientes apresentaram uma taxa de álcool no sangue superior a 0,50 g/l, e destes, 6 825 tinham uma taxa crime.

Perante estes números, a GNR continuará a intensificar ações de fiscalização no âmbito da condução sob a influência do álcool, no sentido de contribuir para a redução do número de acidentes rodoviários nas estradas.