Uma viatura ligeira embateu na madrugada deste domingo, 11 de agosto, num pequeno anexo, num terreno agrícola, na Estrada Nacional 118, junto à Quinta do Casal Branco.

O condutor colocou-se em fuga e foi o proprietário do terreno que comunicou a ocorrência às autoridades. A GNR de Almeirim já identificou o proprietário do automóvel e está a investigar as circunstâncias do acidente.