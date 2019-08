Ferido com gravidade em acidente com trator em Benfica do Ribatejo

Um homem ficou com ferimentos graves na sequência de um despiste do trator que manobrava, na manhã deste sábado, 10 de agosto, num terreno agrícola, em Benfica do Ribatejo.



O acidente ocorreu cerca das 11h30 e no local esteve a equipa da Viatura Médica de Reanimação e Emergência (VMER) do Hospital de Santarém, que assistiu a vítima no local.

Os Bombeiros de Almeirim, que estiveram no despiste com duas viaturas e sete operacionais, transportaram o homem para o Hospital de Santarém. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.