Assaltantes de café em Almeirim apanhados

A PSP intercetou um trio de assaltantes que roubou uma máquina de tabaco no Café Napolitano, em Santarém, e garrafas de bebidas alcoólicas na Pastelaria Alfa, em Almeirim, durante a madrugada deste sábado, 10 de agosto, divulga a Rede Regional.



Os ladrões foram capturados no Vale de Santarém, onde o veículo em que seguiam se despistou durante uma perseguição a alta velocidade movida por um carro patrulha da PSP de Santarém.



A polícia capturou no local dois assaltantes, mas um terceiro conseguiu fugir a pé e está agora a ser procurado pelas autoridades.

Durante a noite, o trio começou por furtar bebidas alcoólicas na pastelaria em Almeirim, seguindo depois para Santarém, onde destruíram a montra de vidro de uma das entradas do Café Napolitano, junto à Rotunda do Forcado, para roubar a máquina do tabaco.